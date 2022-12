Gabily e Vanessa Lopes sofrem críticas da web após dançar funk no Cristo Redentor

Vídeo da cantora Gabily e da influenciadora Vanessa Lopes viraliza nas redes sociais e atrai hate para influenciadoras

Há pouco tempo, ainda durante a Copa do Mundo que aconteceu no Catar, a cantora Gabily (27) decidiu lançar uma música em parceria com a influenciadora Vanessa Lopes (21). Na época, chegaram a gravar um vídeo fazendo a coreografia da canção em frente ao Cristo Redentor.

Depois de dias da publicação, o vídeo começou a viralizar nas redes sociais, principalmente no TikTok, e acabou atraindo hate e críticas para as influenciadoras, por estarem dançando funk no ponto turístico do Rio de Janeiro.

Ao perceber que inúmeras críticas estavam sendo feitas, Gabily se manifestou sobre a polêmica. A cantora lamentou que os internautas estejam diminuindo as duas, questionando o motivo de terem resgatado o vídeo mesmo depois de semanas.

“Mais um dia pra ridicularizar ? Diminuir ? Gente, já deu sério mesmo! Vocês ainda vão matar alguém! Ninguém tá entendendo isso! Nem em épocas como essas, vocês PARAM. E aí ter que entrar e ler um monte de bost* nos comentários, de pessoas que ao menos me conhecem…”, lamentou a cantora.

“O que eu fiz pra vocês gente ?Seria melhor que eu não existisse é isso? Porque… não encontro respostas… fiz uma música pra apoiar nossos amigos, o futebol, entretenimento, vocês não gostaram, já respeitei a opinião de vocês, agora me respeitem me deixa continuar o meu trabalho. Por favor”, completou.

Em seu Twitter, onde foi feito o desabafo, ela ainda escreveu falando mais especificamente sobre o Natal: “Vai entender esse povo! Aí agora pegaram um vídeo que eu e Vanessa fizemos a ‘séculos’ quando o Brasil estava jogando ainda… não sei com qual intuito… num dia de Natal, ambas estamos com a nossa família… tipo?”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bad Girl 🤟🏼 (@gabily)



Gabily se desequilibra no palco e cai na piscina; veja vídeo!

Durante uma apresentação em uma festa na piscina, a famosa “pool party”, a cantora Gabily acabou se desequilibrando e caindo na água. Sem perceber, a famosa foi andando para frente e interagindo com a plateia, quando caiu do palco.

"E foi assim que eu voltei. Meu produtor desesperado. Mas não tive muito o que fazer. Graças a Deus a festa era privada e o público super me animou. Curtiram, não me zuaram e a vida seguiu. Então obrigada geral pela energia", disse em suas redes sociais.