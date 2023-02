Gabi Prado incendeia internet ao posar topless e aproveita para filosofar: ‘Amor próprio’

Modelo e influenciadora Gabi Prado filosofa sobre seu próprio corpo em postagem na qual surge só de calcinha

Nesta terça-feira, 14, a modelo e influenciadora Gabi Prado (35) elevou a temperatura da internet ao compartilhar alguns cliques em que aparece topless, apenas com a parte debaixo do biquíni, com seu cabelão tampando as partes descobertas de seu corpão sensacional.

Além disso, a apresentadora aproveitou para filosofar na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. "Para todos os dias: Auto estima é amor próprio. Talvez você se sinta meio mal por não conseguir atingir esses ideais inalcançáveis que almejou pra si, porque eles descrevem uma perfeição que nem existe, eu sei e te entendo, juro, porque de vez em quando eu também me culpo”, começou.

“Mas deixa eu te contar um segredo: cultivando amor próprio passei a ver o mundo de outra maneira. E não foi ele que mudou, fui eu. Se orgulhe todos os dias da mulher que você está batalhando ser. Não volte ao passado para ter recaídas que te façam lembrar de quando você mesma se diminuía. Vai lá, levanta e se reconstrói. Passa o batom vermelho que você deixou de lado tem um tempo, faz teu day off com skin care, hidrata o cabelo, tira a foto sensual que você sempre teve vontade com um biquíni lindo. Estou aqui pra te encorajar a despertar o mulherão da porra que existe dentro de você. Se ame, se priorize e NUNCA se esqueça: corpo bonito é aquele que tem VOCÊ FELIZ dentro dele. Com amor, Gabi”, completou a apresentadora.

Os comentários foram inundados de elogios para Gabi e seu corpão escultural. “Uauuuu”, comentou a apresentadora Adriane Galisteu. “Palmas para o texto e para essas fotos né minha anja?”, exaltou uma seguidora. “Acho que você deveria ser banida dessa rede soscial pelo motivo de ser gostosa demais”, exclamou uma terceira internauta.

Veja a publicação da apresentadora e modelo Gabi Prado que esquentou a internet ao surgir somente de calcinha: