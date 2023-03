Gabi Martins já enfrentou polêmica ao terminar relacionamento com cantor

Nos últimos anos a cantora Gabi Martins tem enfrentado alguns polêmicas envolvendo seus relacionamentos afetivos

A cantora Gabi Martins (26) voltou a ser destaque na mídia após revelar detalhes envolvendo o término com o gamer Lincoln Lau (32). No entanto, essa não é a primeira vez que a artista enfrenta problemas no fim de um relacionamento.

Em uma série de publicações nos stories do Instagram, a ex-BBB surgiu abalada e contou que foi traída e que estava sendo vítima de uma relação abusiva. Ela afirmou que o gamer chegou a lhe fazer ameaças e constantemente queria mandar em seu comportamento.

Além de pedidos para ela apagar postagens antigas com os exs, ele ligava de vídeo para ver onde ela estava. "Essa foi uma das ameaças, chantagens que ele fazia que eu apagasse fotos e vídeo de relacionamentos de 2 anos atrás. Eu não vou dizer o que ele mostrou aqui para preservar ele. É só uma pequena amostra do que ele fazia comigo o tempo todo", comentou a loira.

🚨 AGORA: Após o seu ex-namorado, FNX, se fazer de vítima e citar distúrbios mentais para explicar o término, Gabi Martins expõe conversas dele com outras mulheres, alegando traição. pic.twitter.com/dsuyM92zpG — POPTime (@siteptbr) March 18, 2023

FIM DE NAMORO POLÊMICO COM CANTOR

Em 2022 Gabi Martins chamou atenção ao anunciar o fim do relacionamento com o cantor Tierry. O romance já havia passado por uma série de crises, além de inúmeros boatos nas redes sociais.

Um deles estaria envolvendo a possível participação de Gabi em A Fazenda 13, o que não aconteceu. Conforme informações do colunista Leo Dias, o cantor incentivou a namorada ir para o reality show, mas após os rumores de que o ex-BBB Gui Napolitano também poderia estar no programa, a relação estremeceu.

Logo após o fim do relacionamento, Tierry veio a público e confessou que estava cansado da repercussão de sua vida pessoal na mídia e garantiu que apenas sua carreira profissional deveria importar.

"Eu não preciso e nem quero ficar dando declaração, para sites, de cada passo da minha vida. Não faço questão de aparecer em site de fofoca! Entendam e respeitem! Sou música! Parem de criar e qualquer dúvida serão sanadas por minha assessoria. Boa tarde", disparou.

Meses após o fim do namoro polêmico, Gabi deu uma entrevista para o TV Fama falando sobre Tierry. A famosa revelou que ainda guardava um carinho pelo baiano e que não descartava um retorno: "Olha eu estou aberta. No momento estou focada no trabalho, mas eu nunca digo nunca".