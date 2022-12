Gabi Martins flagra amiga aos beijos com seu ex-namorado, Gui Napolitano

Gabi Martins flagra amiga aos beijos com Gui Napolitano, com quem a sertaneja namorou há dois anos

A cantora Gabi Martins (25) surpreendeu os fãs com um flagra postado em seu perfil no Instagram, na madrugada desta segunda-feira, 05, em um evento realizado na capital do Ceará, Fortaleza.

Gabi compartilhou em seus stories o momento em que viu sua amiga, Julia Puzzuoli (20), beijar seu ex-namorado, Gui Napolitano (31).

Apesar da situação, Gabi, que conheceu Gui quando os dois estavam confinados na vigésima edição do Big Brother Brasil, mostrou bom humor e amizade com o ex.

A própria cantora, inclusive, curtiu um dos shows coladinha em Lincoln (32), e foi vista trocando muitos beijos também.

Gabi Martins retoma contato com Gui Napolitano: "maturidade"

A cantora Gabi Martins contou que refez amizade com alguém bem conhecido dos fãs de BBB. A loira comentou que conversou com Gui Napolitano, affair dela na edição do reality show de 2020.

À época, os fãs acharam que o relacionamento dos dois não era muito saudável, pois ele era considerado tóxico.

Dois anos depois, a musa escreveu: "Não é porque não deu certo com alguém que eu preciso ser inimigo dela. Com o tempo e com a maturidade, a gente percebe nossos erros e tudo se resolve".

Ela, então, explicou do que se tratava a reflexão: "Eu e Gui conversamos, depois de 2 anos, e estamos em paz". Ainda acrescentou que eles seguem amigos.

Os seguidores a apoiaram e muitos comentaram ser um gesto de maturidade. Agora basta esperar para vermos se os dois serão flagrados por aí nessa nova configuração.

Chega ao fim o namoro de Gui Napolitano e Thaís Braz

Após quase cinco meses de namoro, Gui Napolitano e ThaísBraz (29) não estão mais juntos. Procurada pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a assessoria do ex-casal preferiu não se pronunciar sobre o fim do relacionamento.