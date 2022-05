Gabi Martins estaria ficando com ator de Pantanal, diz colunista

Gabi Martins teria ficado com ator da novela Pantanal, mas mantém a discrição, diz Leo Dias

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 08h46

A cantora e ex-BBB Gabi Martins (25) estaria ficando com o ator José Loreto (37), informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles. De acordo com a publicação, eles estariam em contato há pouco mais de um mês, mas mantendo a discrição e sem um compromisso sério.

Vale lembrar que Gabi Martins está solteira há alguns meses. Ela terminou o namoro com o cantor Tierry em janeiro deste ano após cerca de um ano de relacionamento. Por sua vez, José Loreto terminou uma relação com Bruna Lennon no final de 2021.

Atualmente, Loreto interpreta o peão Tadeu no remake da novela Pantanal, da Globo. E Gabi Martins está com foco em sua carreira musical.

José Loreto fala sobre casamento

Em março deste ano, José Loreto comentou sobre planos de se casar novamente no futuro em uma entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo. Ele já foi casado com a atriz Débora Nascimento (36) e teve uma filha, Bella (4). O artista contou que quer se casar novamente, mas com outro pensamento.

“Penso em me casar de novo, mas de outra forma. Quando casei, tinha 27 anos e a Débora, 26. eu vou fazer 38. Carrego os aprendizados dessa relação e de outras. Hoje penso em casar com muita leveza, lá para frente, encontrando alguém que seja parceira. Sem os moldes antigos, que não cabem mais. Mas essa coisa é volúvel também. Hoje penso assim, mas a gente vai amadurecendo, trocando de opiniões e ideias”, declarou.