Gabi Martins e Flay divertem seguidores ao recriar meme do BBB: "Lendas"

Em festa à fantasia, as ex-BBBs Gabi Martins e Flay recriam meme do reality show e divertem seus seguidores nas redes sociais; confira o resultado!

As ex-BBBs 20 e cantoras Gabi Martins e Flay divertiram seus seguidores ao resgatar um meme antigo das duas durante sua participação na Farofa da Gkay. Juntas para uma festa à fantasia, as amigas decidiram reviver os seus dias de reality show e arrasar na escolha do look.

De chapéu, biquíni, meia calça e botas rosas, as duas trouxeram uma frase icônica das duas no Big Brother Brasil. Na blusa, Flay trouxe sua frase: "Vamo galera mulheres". Já Gabi escolheu sua continuação: "Girl Power p*rra".

Em vídeo, publicado no perfil oficial do Instagram de ambas, as amigas posaram lado a lado e dublaram o áudio do meme para seus seguidores. "Vamo galera mulheres. NOSSO MEME DO BBB20! Gostaram?", questionaram na legenda da publicação.

Seus seguidores caíram na risada e se divertiram com a ideia nos comentários. "AMEI VEI", disse o influenciador digital Lucas Rangel."Lendas", disse um fã. "Eu AMEIIII!! Lindas demais", elogiou outro. "Arrebentaram", disparou mais um. Outros ainda lembraram da união das duas no reality: "Simplesmente a DUPLINHA mais linda do BBB20", disseram.

Confira a publicação:

