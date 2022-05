Gabi Martins abre o jogo sobre José Loreto e Tierry

Gabi Martins comenta sobre repercussão de affair com José Loreto e diz se tem chance de reatar com Tierry

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 20h10

A cantora e ex-BBB Gabi Martins (25) falou sobre a notícia de que já ficou com o ator José Loreto (37). Em conversa no TV Fama, ela disse que não ficou com mágoa do artista após ele negar o affair e, pouco depois, confirmar.

“Ele é uma pessoa maravilhosa. Acho que ele só não queria expor naquele momento. Somos amigos e vida que segue. Estamos solteiros e não temos nada (um com o outro”, disse ela.

Além disso, Gabi Martins falou sobre o ex-namorado, o cantor Tierry (33), ao ser questionada se poderia reatar com ele um dia. ”Olha eu estou aberta. No momento estou focada no trabalho, mas eu nunca digo nunca”, declarou.

Por fim, ela garantiu que está bem sozinha. “Estou solteira, aproveitando, curtindo e focada 100% no meu trabalho. Acho que o mundo é um pouco machista, as pessoas não estão acostumadas com mulheres solteiras que são independentes, que acabam, às vezes, divulgando sem querer uma pessoa que fica”, declarou.