Gabi Brandt exibe a barriguinha de grávida após passar um tempo afastada das redes

A influenciadora Gabi Brandt revelou que teve a gestação vazada na web sem sua permissão

Após passar o fim de semana afastada das redes sociais, a influenciadora Gabi Brandt (26) apareceu na web nesta segunda-feira, 12, para dar notícias aos seguidores e explicar o motivo do ‘sumiço’.

Nos Stories de seu Instagram, a Youtuber compartilhou uma foto da barriguinha de grávida e afirmou que tirou alguns dias de folga apenas para poder 'botar a cabeça no lugar', e garantiu aos fãs que está bem. "Oie! Passando pra falar que 'tá' tudo bem por aqui! Esse final de semana tirei pra descansar e botar a cabeça no lugar, mas 'tô' de volta!", escreveu a influenciadora na imagem.

Na última quinta-feira,08, Gabi pegou muitos de surpresa ao anunciar a sua terceira gravidez. A influenciadora revelou que a informação confidencial foi vazada por um perfil de fofoca nas redes sociais seu seu consentimento. "Hoje eu parabenizo os envolvidos pelo presente que me deram num momento tão difícil e delicado. vocês me tiraram o direito de expor a gravidez no momento em que eu me sentisse pronta, vocês me tiraram o direito de contar o sexo do meu filho, de contar para a minha família que estão vindo pro natal e eu estava planejando contar pessoalmente, pros meus amigos… pra vocês foi mais uma 'exclusiva, cifrada'… mas eu perdi esses momentos que farão muita falta", disse ela em um post feito em seu Instagram.

Além do bebê que está em seu ventre, Gabi já é mãe de Davi (03) e Henri (01), frutos de seu relacionamento com o cantor Saulo Poncio (26).

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GABI BRANDT:

Foto: Reprodução / Instagram