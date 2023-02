Gabi Brandt deixa seguidores apaixonados com close em beleza impecável

Influenciadora Gabi Brandt, que espera terceiro filho, arranca elogios de internautas por beleza impressionante

Nesta segunda-feira, 27, a influenciadora Gabi Brandt (27), que espera seu terceiro filho em uma gravidez de risco, deixou seus mais de milhões de seguidores completamente apaixonados pela sua beleza exuberante em uma publicação nas suas redes sociais.

“Achei perdida na câmera”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No clique, a mamãe de Davi e Henri deu um belo de um close em seu rosto maravilhoso. Super produzida, ela deixou à mostra algumas de suas tatuagens na parte de cima do corpo, como a do ombro e a de trás da orelha.

Os comentários foram inundados de elogios para a influenciadora. “Você vende sua beleza num potinho para a gente passar na cara?”, pediu uma internauta. “Passou na fila da beleza um milhão de vezes”, exaltou uma outra. Além das milhares de carinhas apaixonadas, palminhas e emojis de coração vermelho enviados para exclamar a beleza de Gabi.

Veja a publicação da influenciadora Gabi Brandt que arrasou diversos elogios de seus seguidores por sua beleza escultural:

FESTA! Gabi Brandt celebra chegada de seus 27 anos de forma diferente

Ainda recentemente, Gabi Brandt compartilhou os detalhes de sua festa de aniversário em suas redes sociais. A influenciadora foi surpreendida com uma celebração íntima no jardim de casa e aproveitou para fazer alguns cliques de biquíni, mostrando o barrigão ao comemorar seus 27 anos. “Ganhei uma festa surpresa”, contou a blogueira acompanhada de emojis emocionados em seus stories, além de também, fazer uma publicação abrindo o álbum da data comemorativa.