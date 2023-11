G. H. Mumm mostra jornada de inovação e tradição

No ano de 1875 adicionou toques distintos: os gargalos das garrafas passaram a ser decorados com uma fita vermelha, e os rótulos receberam a ornamentação de uma faixa vermelha. Essa atenção aos detalhes tornou-se sua marca registrada.

Desde 1886 detém o título de fornecedor oficial de champanhe para a realeza britânica. Um rótulo exclusivo, G. H. Mumm et Co Champagne des Souverains, foi criado para os clientes reais. Com o falecimento da rainha, em 2022, o rótulo passará por uma reformulação, preservando a tradição e adaptando-se aos tempos modernos.