Fred mostra como celebrou aniversário do filho após se ausentar em festa

Após não marcar presença na festa de aniversário do filho na casa de Bianca Andrade, Fred mostra como celebrou os três anos de Cris

O filho de Bianca Andrade e Fred, Cris, completou três anos nos últimos dias e ganhou uma festa no quintal a mansão da mãe, na Granja Viana, em São Paulo, e um detalhe chamou a atenção dos internautas: a ausência do pai no evento com decoração "raiz" e com dress code de fantasia.

Acostumados a verem os ex-BBBs convivendo normalmente com o herdeiro, os seguidores do ex-casal ficaram intrigados ao não verem o jornalista na comemoração. Foi então que Bianca Andrade revelou que Fred pediu que as festas fossem separadas neste ano. Vale lembrar que no ano passado ele foi até combinando look com a empresária na festa realizada também na casa dela.

Em sua rede social, o influenciador então compartilhou fotos e vídeo comemorando a chegada de Cris em seu lar depois que ele celebrou os três anos ao lado da mãe. Com balões e cesta repleta de presentes, Fred celebrou o novo ciclo do menino.

"A semana é toda #Dele! Sempre tive a curiosidade de ver uma vida sendo criada do zero e tá sendo gostoso demais viver tudo isso com meu Nenecão", escreveu ao postar um vídeo do filho vendo a surpresa que fez para ele.

Por enquanto, Fred não comentou se fará uma festa para Cris e compartilhou apenas os cliques matando a saudade dele. "E encerrei o dia com o aniversariante assim", postou um clique ao lado dele na hora de dormir.

Bianca Andrade fala de ausência de Fred na festa do filho

O filho de Bianca Andrade e Fred, Cris, completou três anos e ganhou uma festinha no estilo "raiz" na mansão da mãe na Granja Viana, em São Paulo. Nesta terça-feira, 16, a empresária compartilhou fotos da comemoração e muita gente questionou onde estaria o pai.

No último ano, o ex-BBB marcou presença no evento e a boa relação entre eles, mesmo após a separação, sempre foi muito bem admirada. Contudo, neste ano, Fred teria pedido para as festas serem separadas e quem explicou isso foi Bianca.

Em um comentário da publicação em que exibiu os registros do aniversário com decoração azul e que o dress code foi fantasia, a influenciadora explicou o que houve. "Ele pediu para as festas serem separadas esse ano, mas tudo em paz", escreveu ela. Veja mais aqui.