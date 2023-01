Fred choca fãs ao mostrar cabelo caindo depois de descolorir

Após ter seu sumiço notado pelos seguidores, youtuber Fred explica que estava distante das redes sociais por conta de cabelo danificado

Muito cotado para participar do Big Brother Brasil 23, o youtuber Fred (33), ex-namorado da ex-sister e empresária Bianca Andrade (28), com quem tem um filho, Cris (1), mostrou para seus seguidores o motivo de seu sumiço das redes sociais: o influenciador teve corte químico em seu cabelo depois de fazer o famoso “nevou”, no final do ano.

A prática consiste em descolorir o cabelo platinado para celebrar a chegada da virada do ano, muito comum entre os homens. Em meio a boatos de que integraria o elenco do próximo Big Brother, Fred usou suas redes sociais para explicar que estava longe apenas por causa de seu visual.

“Saiu aí em um monte de Instagram, tô recebendo um monte de mensagem de um monte de amigo meu, falando ‘ah, o Fred sumiu’. Achei que vocês não iam reparar, mas enfim”, começou o influenciador, nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Vocês sabem que sou sempre sincero com vocês, então eu preciso falar a verdade. Então, a verdade é essa aqui”, disse, mostrando logo em seguida seu cabelo curtinho. “Eu fui pintar meu cabelo de novo, porque eu gostei do nevou.. meu cabelo caiu”, revelou Fred, rindo.

“Eu tive que raspar, porque eu puxava, e o cabelo caía. Virou o verdadeiro nevou mesmo, porque eu puxava e caía uns pelinhos brancos. Então, esse é o motivo do meu sumiço, porque eu não tava com coragem de colocar a cara aqui”, contou o youtuber.

Há pouco tempo, Fred encantou seus seguidores sendo um papai babão, publicando uma foto de seu filho, Cris, usando um de seus tênis.

Fred exibe momento encantador com Cris

Recentemente, Fred encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do filho Cris, de apenas 1 aninho. O youtuber publicou alguns registros que fez durante um ensaio fotográfico especial de Dia dos Pais, enquanto combinavam seus looks, já que ambos usavam blusas brancas e calças jeans.