Frank Aguiar abre o coração sobre a separação de Caroline Santos após cinco anos de casamento

Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, Frank Aguiar fala sobre o fim de seu casamento e ainda revela que está preparando um disco acústico que tanto sonhou

O cantor Frank Aguiar (53) abriu o coração em entrevista a CARAS Brasil, nesta terça-feira, 27, e falou sobre o fim do casamento de cinco anos com a estudante de PsicologiaCaroline Santos (32). A separação foi anunciada em 14 de fevereiro, pelas redes sociais de ambos. O artista, conhecido como o cãozinho dos teclados, disse que a separação foi de forma amigável: "Carol é muito especial, é minha amiga"

"Estamos bem. Tenho evitado falar sobre essa questão pessoal, separação, até em respeito à recuperação da saúde da Carol, né? Vocês devem estar acompanhando. Foi da forma mais amigável possível. Carol é muito especial, é minha amiga. Nós estamos nos apoiando em todos os sentidos. E eu tenho evitado falar isso, mas estamos bem, na paz, e se apoiando nesse pós (separação)", diz Frank.

O cantor segue com sua agenda de shows e trabalhando muito depois do carnaval. "A carreira está linda, está tudo bem no trabalho. Estou fazendo agora um disco acústico, que era um sonho da minha vida; fazer um disco acústico com canções brasileiras que refletem nesse momento que eu vivo, exatamente essa paz que eu quero levar para as pessoas que estou sentindo", destaca.

"As pessoas andam muito ansiosas, estressadas, depressivas e tudo mais. E esse repertório que eu selecionei são mensagens que trazem essa paz, esse ensino para a vida, para o verdadeiro sentido da vida. Um disco lindo, lindo, lindo. Diria que vai ser o melhor disco que faço na minha carreira. Vai ser em meio a natureza, aqui na chacra, no bosque-luz, onde fico todos os dias. A minha casa de campo (em (São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo) é linda, um ambiente maravilhoso", finaliza.

DOENÇA DE CAROLINE SANTOS

Em julho de 2023, Caroline Santos surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao revelar que estava internada na UTI. Ela falou sobre o tratamento contra a síndrome de Stevens-Johnson, doença rara que causa queimaduras na pele. Explicou também, na data de seu aniversário, detalhes de sua internação de dez dias em um hospital, destacando a gratidão por estar celebrando não apenas mais um ano de vida, mas também a segunda chance que Deus lhe deu.

“Resolvi aparecer aqui hoje, no dia do meu aniversário, porque estou comemorando duas vidas. Meus 31 anos e a segunda oportunidade que Deus me deu. O Stevens-Johnson que eu tive é uma doença rara e grava que queima o corpo”, disse ele no vídeo, já recuperada”, falou na época.

A síndrome de Stevens-Johnson é letal e comumente causada por medicamentos, mais frequentemente sulfa e outros antibióticos; medicamentos anticonvulsivantes, ou por infecções. Os sintomas típicos e incluem descamação da pele, febre, dores pelo corpo, uma erupção vermelha plana e bolhas e feridas nas membranas mucosas.