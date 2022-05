Fotógrafo João Passos anuncia sua nova exposição em São Paulo

João Passos lança o projeto 'Meu Click à Distância', com imagens feitas em tempos de pandemia

Publicado em 30/05/2022

O fotógrafo João Passos vai lançar o seu novo projeto no dia 31 de maio, chamado de Meu Click à Distância, com uma exposição no Paris 6 – Vaudeville, em São Paulo. O projeto consiste em ensaios que ele fez à distância com alguns artistas durante a pandemia de Covid-19, como Ticiane Pinheiro, Tom Cavalcante, Laura Cardoso, Paulo Ricardo e a saudosa Nicette Bruno.

“João Passos é uma pessoa a frente do nosso tempo. Com enorme sensibilidade capta através das suas lentes a emoção de cada momento, e em um momento tão diferente que vivemos foi capaz de pensar além do óbvio, e fotografou à distância de maneira pioneira. Enorme admiração pelo trabalho e pela pessoa extraordinária que ele é!”, disse Paulo Morais, CEO da Espaçolaser.

Parte da renda será revertida para o Hospital Cruz Verde, que é referência em paralisia cerebral.

Confira alguns clicks de João Passos:

Paulo Ricardo - Crédito: João Passos

Tom Cavalcante - Crédito: João Passos