Fotógrafo Gustavo Zylbersztajn reúne top models em sua nova exposição

Gustavo Zylbersztajn se inspira na primavera ao criar sua nova exposição, batizada de 'SER'

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 15h16

O fotógrafo Gustavo Zylbersztajn está com um novo projeto em sua carreira. Ele criou a exposição SER, que foi inspirada na chegada da primavera e como sentimos os ciclos da vida. Ele criou uma experiência visual e sensorial através de fotografias que flertam com a pintura.

O profissional criou retratos que fundem a presença de orquídeas e borboletas com os corpos para destacar a beleza natural dos ciclos. "Dei o nome de SER para essa exposição, porque SOMOS! E precisamos respeitar os tempos, os ciclos, simplificar e acreditar, que o equilíbrio existe. Demorei 05 anos, após as obras estarem prontas, para me sentir pronto para mostrar esse trabalho. Nesses 05 anos, eu também me reconectei a um novo ciclo de minha vida. Reavaliando valores mais simples, respeitando mais o tempo e os ciclos", disse ele.

O fotógrafo teve a participação de grandes top models em seu novo projeto, como Caroline Ribeiro, Isabeli Fontana, Valentina Sampaio, Luciana Curtis, Patricia Beck, Aline Weber, Luma Grothe, Cinthia Dicker, Emanuelle de Paula, Bruna Tenório e Waleska.

A abertura da exposição será no dia 22 de setembro, na Casa das Caldeiras, e ficará por lá até 23 de outubro.