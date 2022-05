Foto de modelo aparece em rede social de Paulo André e ex-BBB avisa: "Insta hackeado"

Após foto de modelo aparecer no Instagram, Paulo André se manifestou e avisou que seu perfil foi invadido

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 15h02

Uma foto publicada no Stories do Instagram de Paulo André(23) chamou a atenção dos internautas neste sábado, 7.

A foto era da modelo Beatriz Reis, mas o vice-campeão do BBB 22 afirmou que não conhecer a moça. Além disso, ele disse que sua conta foi hackeada.

Após toda a repercussão, PA se manifestou no Twitter. "Insta hackeado, era só o que me faltava", disse o atleta olímpico.

Os seguidores mais atentos não acreditaram na justificativa do ex-BBB, isso porque, Beatriz e Paulo André estavam no mesmo lugar nesta última sexta-feira, 6, o show de Filipe Ret (36). O velocista chegou a subir no palco e cantar com o ídolo.

Ao ver as desconfianças, PA se manifestou novamente no Twitter. "É.. com certeza é mentira. Eu não faço ideia do que tá rolando... tava no shopping almoçando e tirando fotos com a galera quando me ligaram dizendo que tinha essa parada no meu stories, foto de um perfil que nunca vi na vida", afirmou ele.

Confira a foto da modelo e a justificativa do ex-BBB:

Reprodução/Instagram

Insta hackeado, era só oq me faltava 🤦🏾‍♂️ — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) May 7, 2022