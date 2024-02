Fora do Brasil, filha de Renata Capucci passa em 5 universidades

Filha de Renata Capucci passa em 5 universidades fora do país e jornalista da Globo parabeniza a herdeira na rede social; veja

A jornalista Renata Capucci tem muitos motivos para ser uma mãe mais que orgulhosa. Isso porque, sua herdeira mais velha, Lily, passou em 5 universidades fora do Brasil. Na rede social, a comunicadora comemorou a conquista da primogênita.

Com um clique da jovem, de 18 anos, de quando era pequena, a jornalista da Globo celebrou o momento mais que especial. Além dela, Renata tem mais uma garota, que é a caçula. As duas são fruto do casamento com o médico cirurgião plástico, Ivo Sternick.

"O orgulho é tão grande que vai pro feed. Filha, essa é a recompensa pelo seu esforço, sua dedicação, sua inteligência e sua resiliência. Passar pras 5 Universidades que tentou, incluindo @lifeatkings e a prestigiosa @ucl - 9a do mundo! Voe alto, filha. Nem o céu é limite pra você", escreveu a funcionária global.

Vale lembrar que, no último ano, Renata Capucci recebeu homenagem das filhas e do marido ao participar do Mais Você para contar melhor sobre seu diagnóstico de Mal de Parkinson.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por R E N A T A C A P U C C I (@renatacapucciofficial)

Renata Capucci tem Parkinson

Há pouco tempo, Renata Capucci contou que é portadora de Parkinson. Durante uma participação no programa Mais Você, ela contou sobre a doença. "Não falem 'mal de Parkinson', porque não temos mal, mas uma doença. Já é uma palavra com carga negativa suficiente", afirmou.

Ela, então, falou pela primeira vez ao vivo sobre o diagnóstico que recebeu em 2018. "Parece que cai uma bigorna na cabeça. Lembro que gritava no carro, junto com meu marido, ele é médico. É um choque receber esse diagnóstico, principalmente aos 45 anos porque as pessoas não fazem a menor ideia que se pode ter doença de Parkinson aos 45. Tem gente que me manda mensagem aos 35 anos", afirmou.

Ela recebeu uma mensagem carinhosa da irmã, das filhas e do marido em forma de vídeo e se emocionou. "[Meu marido] tem um lema 'vamos viver o hoje enquanto o hoje está bom'. Quando eu estava no fundo do poço quem me tirava era o meu marido", disse após a fala do companheiro. "É difícil não chorar, né, Ana?", desabafou a jornalista. "Você sabe que está fazendo a coisa certa quando ouve que é um exemplo de resiliência, de força e de como encarar a vida. Porque a vida te dá muito mais 'não' do que 'sim'".