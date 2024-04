Fora do BBB 24, Fernanda passa perrengue após ficar sem pagar contas: 'Loucura'

Após sumir das redes sociais, Fernanda reaparece e revela que passou perrengue financeiro assim que deixou o BBB 24; entenda

Desde que saiu do Big Brother Brasil 24, Fernanda ‘desapareceu’ das redes sociais. Apesar de cumprir uma extensa agenda de compromissos na Globo, a confeiteira esclareceu que seu sumiço teve outro motivo: seu irmão esqueceu de pagar suas contas de internet. Agora, ela passa perrengue para se manter conectada enquanto está nas ruas.

Através dos stories do Instagram, Fernanda compartilhou um vídeo rápido entre uma gravação e outra. Com sinceridade, a confeiteira revelou que havia deixado seu irmão, Gabriel Villa, encarregado de gerenciar suas finanças durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil. No entanto, ele esqueceu de pagar os boletos de telefonia da ex-sister.

"Gente, eu não estou sumida de propósito, tá? É porque o Gabriel não pagou as contas do meu telefone, então eu estou sem internet, sem nada. Eu fico roubando o wi-fi dos outros e tá uma loucura que vocês não imaginam”, Fernanda se divertiu ao revelar o perrengue inusitado depois de deixar o confinamento no último domingo, 31, com 57,09% dos votos.

Fernanda passa perrengue após sair do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que apesar de não ter conseguido colocar as finanças em ordem e compartilhado muitos conteúdos, Fernanda fez questão de celebrar uma conquista em suas redes sociais logo após deixar o BBB 24. Na terça-feira, 2, a carioca dividiu um registro acompanhando seu filho durante uma de suas sessões de tratamento.

Desde o início do programa, a confeiteira deixou claro que seu objetivo era ganhar o prêmio para proporcionar mais estabilidade financeira à sua família. Com os recursos, ela planejava custear o tratamento de seu filho Marcelo, de 13 anos, que é autista, e também garantir os estudos de sua filha caçula, Laura, de 5 anos.

“O Marcelo já tem 13 anos, o que eu fiz na minha vida nesses 13 anos? Não consegui nada. Ele já está virando um homem e não tem tratamento porque eu não consigo pagar nada. Fiz tudo errado”; ela desabafou enquanto ainda estava confinada. Mesmo eliminada do reality show, Fernanda já está conseguindo transformar a vida dos herdeiros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Fernanda atualiza sobre sua vida amorosa fora do BBB 24:

Na madrugada desta quarta-feira, 3, Giovanna Pitel participou do 'Bate-Papo BBB' logo após sair do 'Big Brother Brasil 24'. Durante a entrevista, a assistente social foi pega de surpresa ao receber um recado de sua aliada, Fernanda. Recém-eliminada, a confeiteira deixou a amiga chocada ao compartilhar algumas fofocas sobre sua vida amorosa fora do reality show.