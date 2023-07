Fora da TV, marido de Helena Ranaldi prepara novo filme ao lado da atriz; saiba mais

Em entrevista à CARAS Brasil, Helena Ranaldi contou sobre filme que projeta com o marido

Afastada das novelas desde 2014, a atriz Helena Ranaldi (57) não deixou de ter uma agenda cheia de compromissos. Hoje, casada com o ator Daniel Alvim (49), ela trabalha como produtora audiovisual e prepara um novo filme para o cinema.

Helena Ranaldi e Daniel Alvim trabalham juntos na produção de Cordel do Amor Sem Fim. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou que o trabalho começou no ano passado e agora eles já estavam pensando em inscrever o projeto em circuitos de cinema.

A trama é baseada na peça homônima de Claudia Barral e conta a história de três irmãs que vivem às margens do Rio São Francisco. A mais nova se apaixona por um desconhecido, que está indo para outra cidade, e promete esperar seu retorno para que os dois então fiquem juntos.

Leia também:Helena Ranaldi abre o jogo sobre relação com o ex-marido, Ricardo Waddington

Além de atuar como produtores, Helena Ranaldi e seu marido também desempenham outras funções. A atriz irá estrelar a trama como uma das irmãs e Daniel irá dirigir o longa-metragem. Na peça original, os dois também trabalharam juntos.

A artista conta que, após sua última novela, Em Família, exibida na Globo no ano de 2014, ela entrou em um ritmo frenético de trabalho, explorando diversas facetas da profissão e passando por formatos diferentes. A atriz afirma que chegou a recusar alguns convites que recebeu para fazer outros folhetins.

"A partir de 2015, comecei a trabalhar como nunca. Fiz muito teatro em São Paulo e produzi também. Eu gostei muito de fazer novela, fiz muitas durante minha carreira, mas é um trabalho mais longo, você fica preso. Eu teria que ter essa disponibilidade e ser um personagem bacana. Tive alguns convites durante esses anos todos, da Record, do SBT e para fazer novelas em Portugal."

CONFIRA FOTOS DE HELENA RANALDI E SEU MARIDO, DANIEL ALVIM: