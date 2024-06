Fofos! Luan Santana aparece em fotos inéditas com Jade Magalhães

Em comemoração ao dia dos namorados, Jade Magalhães compartilhou um álbum de fotos ao lado do cantor Luan Santana. Confira!

O cantor Luan Santana apareceu em cliques inéditos nesta quarta-feira, 12, nas redes sociais. Em comemoração ao dia dos namorados, a parceira dele, Jade Magalhães, abriu um álbum de fotos ao lado do amado.

“Você vai ver que o tempo não muda nada… Te amo tanto”, escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Feliz dia, para esse casal que eu sou apaixonada!", escreveu uma. "Sem condições nenhuma pra vocês dois!", disse outra. "Cuidem, protejam e fortifique o amor de vocês com a graça de Deus!", disse mais uma.

Veja a publicação feita por Jade Magalhães:

Jade Magalhães e Luan Santana se encontraram pela primeira vez em 2008, durante um show do cantor no Mato Grosso. Embora ele tenha se encantado com a jovem, que era sua fã, o romance só floresceu meses depois. O casal ficou junto por 12 anos e , em 2019, eles ficaram noivos, mas o relacionamento chegou ao fim pouco mais de um ano depois.

"Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos”, Luan desabafou em suas redes sociais na época. No começo deste ano, os pombinhos confirmaram a reconciliação do namoro após serem flagrados de mãos dadas em um aeroporto em São Paulo. Desde então, eles mantêm a discrição sobre o relacionamento.

Luan Santana fala de casamento com Jade Magalhães

Em recente entrevista, Luan Santana disse que pretende se casar com Jade em breve.“A gente quer casar agora. Estamos programando ainda para este ano. Não sei ainda se iremos fazer festa para muita gente ou se vai ser algo só para nós. O meio termo não me agrada. Casaremos no final deste ano ou no início de 2025”, adiantou.