Flay curte domingo estiloso em família ao lado de namorado e filho

A influenciadora e cantora Flay (28) mostrou para seus seguidores que passou um domingo em família super estiloso. A ex-BBB, seu namorado Pedro Maia e seu filho apareceram combinando roupas pretas, esbanjando estilo.

“Dominguinho tá como aí meu povo? Conta para mim”, perguntou Flay, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela ostenta um look diferenciado, com cropped preto e calça verde escura de veludo, enquanto seu namorado está completamente de preto, com camisa, camiseta, calça e tênis pretos. Já seu filho, veste uma regata tipo basquete, com touca e calça pretas.

Nos comentários, amigos e seguidores de Flay adoraram o domingo em família estiloso da cantora. “Lindos”, escreveu o atleta Fernando Medeiros. “Família linda”, exaltou a ex-BBB e amiga Gizelly Bicalho. “Meu deus sou apaixonada”, brincou uma internauta.

Veja a publicação de Flay curtindo o domingo em família super estiloso, com namorado e filho:

Flay deixa seguidores babando com foto de aniversário

Em seu Instagram, Flay celebrou a chegada de seus 20 anos daquele jeito! Sensualizando, exibindo seu corpão, a cantora fez uma reflexão sobre seu aniversário na legenda de uma publicação no Instagram.

“Happy Birthday to me. Aaaah era dos 27, aquí caminhei em passos largos rumo ao entendimento de quem sou, o que quero e posso ser, onde quero chegar, muitas perguntas e respostas, muitos starts, algumas conquistas, algumas pausas, alguns finais, algumas perdas, alguns fracassos, alguns recomeços mas principalmente muita fé”, começou a cantora, na legenda da publicação.

“Chego hoje aos 28 hoje com mais sonhos do que qualquer período que eu consiga lembrar, vivendo experiências incríveis, entendendo melhor o meio em que estou vivendo, em quem acreditar, em quem confiar, ao lado de quem estar e sabendo melhor os que estão pra mim também”, continuou.

“Convicta demais de que sempre fui muito abençoada, segura e mantendo a minha essência, feliz por continuar sendo a mesma menina simples que não precisa de muito pra ficar feliz, que não se deslumbrou com o luxo e as facilidades dessa “nova vida” que não se acomoda, que não para de sonhar, se dedicar e se jogar ao que acredita. Por fim, gratidão a cada um que traz sentido pra minha existência, Amo vocês, fãs, amigos, família, seguidores, torcedores, apoiadores, haters, cada vez mais cada um do seu jeito me incentiva a ir além. E podem anotar, esses 28 serão inesquecíveis”, terminou.