Flávia Viana passeia no zoológico com o filho, Gabriel: "Que experiência"

A apresentadora Flávia Viana mostrou alguns cliques do passeio que fez com o filho e amigos

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 16h56

Flávia Viana(38) encantou os seguidores ao compartilhar fotos de seu passeio com o filho.

Nesta quarta-feira, 25, apresentadora visitou o Zoológico de São Paulo com Gabriel (1), fruto de seu relacionamento com Marcelo Zangrandi (35), e outros amigos.

Ao dividir algumas imagens do passeio, ela confessou que amou a experiência. "Dia de @zoosaopaulo com a criançada! Que experiência!!! Amamos!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelos cliques. "Que coisa mais linda", disse uma internauta. "Que momento especial", comentou outra. "Tão bom ver vocês juntinhos. Família linda", falou uma fã.

Look estiloso

Flávia usar suas redes sociais para se derreter pelo filho caçula, Gabriel. A apresentadora publicou uma série de cliques onde o menino se exibe para as lentes das câmeras, enquanto brincava com um dinossauro de pelúcia, mostrando seu look do dia, com uma camiseta branca, um colete e uma bermuda jeans, combinando com um tênis estilosos. "Vamos de Look do Dia? O de hoje ficou tão lindo que vou postar aqui no feed pra vocês! Um carrossel PERFEITO do nosso Gabs", se derreteu ela.

Confira: