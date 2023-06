Flavia Pavanelli desabafa após sofrer queimadura no rosto: “Doendo”

Que perigo! Influenciadora digital Flavia Pavanelli sofre queimadura no rosto durante gravação de tutorial de beleza

A atriz e influenciadora digital Flavia Pavanelli passou por apuros durante a gravação de um tutorial de beleza para as suas redes sociais. É que ela acabou se distraindo e queimou o rosto enquanto enrolava o cabelo com um babyliss. Nesta segunda-feira, 26, a beldade deu mais detalhes e desabafou sobre o acidente.

“E eu que gravei um vídeo de cabelo, aí no vídeo eu falei ‘nossa, quase queimei a minha testa’. No final do vídeo já estava doendo, terminei e não é que eu queimei a testa? Doi, né? Tive que passar uma pomadinha por cima da maquiagem. Tomara que não fique marcada”, a influenciadora relatou no vídeo em que mostra a marca na região da sobrancelha.

Após o acidente, Flávia desabafou sobre o ocorrido em seus stories do Instagram: “Fui fazer o movimento sem olhar no espelho para favorecer a câmera e bati a mão, aí o babyliss foi direto na testa. Pior que na hora eu nem percebi, tanto que no vídeo eu falo que quase queimei, quando terminou que vi o estrago”, ela desabafou.

Por fim, Flavia revelou que está com receio de ficar com uma mancha na região: "Fui lavar o cabelo hoje e passei a unha sem querer. Estou morrendo de medo de manchar", concluiu a atriz, que interpretou a personagem Brenda nas novelas do SBT ‘As aventuras de Poliana’ e ‘Poliana Moça’, e cria conteúdo sobre beleza em suas redes sociais.

