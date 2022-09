Flavia Pavanelli combina look com o namorado em foto romântica: ''Meu amorzinho''

Flavia Pavanelli e seu namorado, Vitor Alves, surgiram usando o mesmo look enquanto curtiam um momento a dois

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 15h25

No último domingo, 4, Flavia Pavanelli (24) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado do namorado, Vitor Alves. A influenciadora e seu amado fizeram uma foto onde aparecem combinando seus looks, enquanto curtiam o clima frio.

Na imagem, o casal aparece usando um moletom preto, com uma estampa azul, da marca que Vitor é dono. Flavia ainda apostou em um óculos de sou estiloso. Na legenda, ela escreveu: "Dominguinho com chameguinho, moletonzinho e meu amorzinho".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar ni post: "Muito lindos", disse um. "Amorzinhos", falou outro. "Muito fofos!", escreveu um terceiro.

Confira a foto romântica que Flavia Pavanelli postou ao lado do namorado, enquanto eles combinvam looks:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pavanelli (@flaviapavanelli)

Flavia Pavanelli dá detalhes do primeiro encontro com o atual namorado

Recentemente, Flavia Pavanelli usou seus Stories do Instagram para dar detalhes do primeiro encontro com o namorado, Vitor Alves. Respondendo uma pergunta de um fã, ela falou do momento especial que viveu com o amado.

"Vocês acreditam que eu fiquei muito nervosa? Desci o elevador parecendo uma adolescente com frio na barriga fazendo isso pela primeira vez. Há muito tempo não tinha um primeiro encontro do boy buscar em casa e sairmos só nós dois e ele tranquilo. Eu não sabia nem abrir a porta do carro dele! Mas, na segunda tacinha de vinho, comecei a me soltar e desde esse primeiro encontro nunca mais desgrudamos", revelou ela no vídeo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!