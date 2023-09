Flavia Monteiro mostra prejuízo por uso excessivo de celular: "Nunca imaginei isso"

A atriz Flavia Monteiro, de 'Chiquititas', explicou o motivo de sua ausência das redes sociais

A atriz Flavia Monteiro, a eterna Carol de 'Chiquititas', do SBT, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para expor um problema de saúde.

Em seu perfil no Instagram, ela postou uma sequência de fotos mostrando uma das mãos enfaixadas e contou que está com tendinite devido ao excesso de uso no celular. "Olha o que o excesso de uso do meu celular trouxe para mim… Uma boa e chata #tendinite!! Presente dessa nova era digital!", desabafou.

"Quando utilizamos o celular, os punhos ficam sempre na mesma posição, enquanto os dedos produzem movimentos repetitivos. Essa sucessão de movimentos iguais é o que pode provocar a tendinite na mão e no punho", explicou a artista.

Flavia explicou que devido ao problema precisou ficar ausente das redes sociais. "Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Um dos motivos que tive que dar um tempo do cel e das redes! Alguém se identifica?", finalizou a postagem.

Nos comentários, os seguidores desejaram melhoras para a atriz. "Espero que se recupere logo", disse uma seguidora. "Nossa. Flavinha melhoras. Deus abençoe", escreveu outra. "Melhoras, Flavinha. Muita energia positiva pra você. Deus te abençoe", falou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Monteiro (@flaviamonteiro)

Flavia Monteiro revela momento de crise após a pandemia

Aos 50 anos, a atriz Flavia Monteiro reflete sobre estar passando por uma verdadeira metamorfose em todas as áreas de sua vida. Após meses afastada das redes sociais e trabalhos, ela afirma que precisou do momento crise para cuidar de si e da família.

Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, a atriz relembra que seu último trabalho foi na novela Gênesis, da RecordTV, que foi paralisada durante a pandemia de Covid-19. Apesar de ter conseguido um contrato longo na novela, Monteiro comenta que não sentia mais o "coração pulsar" por nenhuma das atividades que exercia e que passou a viver em um mundo paralelo à realidade. Confira a entrevista!