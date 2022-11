Flávia Alessandra revelou um perrengue que passou enquanto gravava com ator da Globo

Flávia Alessandra expos desespero que sentiu durante uma gravação de uma cena tensa com ator da Globo

CARAS digital Publicado em 09/11/2022, às 18h34

A atriz Flávia Alessandra (48) participou do "Vênus Podcast", apresentado por Criss Paiva e Yasmin Ali, e no meio da conversa relatou um episódio de desespero, que viveu enquanto gravava uma cena da novela "Porto dos Milagres", exibida no ano de 2001, pela TV Globo.

A cena em questão mostrava mostrava o vilão Alexandre (Leo Brício), a mocinha Lívia (Flávia) e o galã (Marcos Palmeira). “A gente foi gravar em um parque de piscinas lá no Rio, porque tinha uma piscina de ondas, e a gente precisava disso para a cena. Só que o Leo Brício é uma pessoa muito intensa como ator. Sempre foi! Já fiz algumas novelas com o Leo, e sempre tem alguma emoção com ele quando tem essas cenas assim. Ele se entrega completamente e ultrapassa qualquer limite!", explicou Flávia.

A atriz disse que sua intuição ao saber dos detalhes da cena, já não era das melhores: “Nessa cena, ele tinha que me pegar pelo gancho e ir me levando. Eu na hora já falei: 'cara, ferrou, com o Leo não vai dar certo…", revelou. “Na hora, gravando, tudo escuro, o ventilador com o vento, onda, barulho de trovão, ele vai se emocionando... Me pegou pelo gancho e foi me arrastando e eu, batendo nele: 'Leo, eu preciso respirar!'. E eu comecei com uma tremedeira, uma hipotermia da água, fraca, porque estava lutando com ele na piscina de onda. Quando a gente saiu de lá, eu estava prestes a ter um desmaio", contou Flávia.

Flávia finalizou dizendo que essa intensidade é característica do ator Leo Brício, que fez o papel do seu irmão, durante a novela "Meu Bem Querer", e durante uma cena nas dunas, o ator se empolgou e deixou a atriz cansada de tanto correr.