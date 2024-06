Flávia Alessandra posa na varanda e recebe elogio de Otaviano Costa

Nesta sexta-feira, 21, Flávia Alessandra compartilhou algumas fotos nas redes sociais e recebeu um elogio do marido, Otaviano Costa

Em suas redes sociais, Flávia Alessandra sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 21, a atriz publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece usando um vestido justo enquanto degusta uma taça de vinho na varanda, diante de uma bela paisagem.

"Então é assim que se comemora o início do inverno? Por aqui é inverno carioca, e por aí?", brincou ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários. Otaviano Costa, marido da artista, não perdeu a chande de deixar seu comentário no post.

"Comemoro até posse de síndico com você, Flávia Alessandra", escreveu ele adicionando ainda um emoji de fogo.

Homenagem

A atriz Flávia Alessandra completou 50 anos recentemente. Filha dela, a também atriz Giulia Costa, fez uma homenagem para a artista. Em seu perfil no Instagram, a jovem compartilhou fotos antigas com a mãe e publicou um longo texto declarando seu amor por ela.

"Mãe, você merece todas as homenagens possíveis e impossíveis. Eu sempre falo, mas é verdade mesmo, eu queria poder te dar um jardim de orquídeas, um mar de leite condensado e outro de água salgada para limpar a alma, queria dar um sol só para você, apesar de você ter um próprio, que vem de dentro, eu queria te dar um mundo só de pessoas boas e genuínas, sem maldade e sem injustiças", iniciou.

E continuou: "Mãe, são 50 anos que o mundo é mais bonito, mais iluminado e um pouquinho mais justo com você nele. 50 anos numa mente, alma e corpo de 20. Obrigada por me inspirar a correr atrás dos meus sonhos, mas sem esquecer das minhas responsabilidades, obrigada por me inspirar a correr atrás da minha independência e mesmo assim termos uma conexão tão grande. Obrigada por me ensinar a voar e me mostrar o mundo mesmo com medo".

Por fim, desejou saúde e proteção para Flávia. "Eu só posso te desejar mais de tudo que você já possui, mãe, jovialidade pra você seguir dançando incansavelmente nessa dança que é a vida, amor pra você seguir distribuindo por onde passa, luz pra iluminar seu caminho e os nossos, saúde e muita proteção pra eu poder viver mais 100 anos ao seu lado, aprendendo cada dia. Te amo infinitos, pra sempre, e eu não imagino minha vida sem você, obrigada por me ensinar tudo que sei e me fazer ser quem sou. Feliz 1/2 século, mama!'