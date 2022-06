Flávia Alessandra homenageia irmãos com linda declaração na web: ''Minhas referências''

Flávia Alessandra usou suas redes sociais para fazer uma homenagem amorosa para os dois irmãos, Helio e Keila

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 13h36

Nesta quarta-feira, 8, Flávia Alessandra (48) decidiu usar suas redes sociais para fazer uma homenagem aos seus irmãos, Helio e Keila.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece ao lado dos familiares, em diferentes momentos da vida, desde sua infância, até os dias atuais.

Na legenda, ela se derreteu por eles: "O irmão mais velho, a do meio e eu a caçula. As minhas referências são sempre baseadas nos meus irmãos, que me levavam para todos os lugares e as festinhas de 15, mesmo eu sendo uma 'pirralhinha'. E hoje graças a Deus nossos laços continuam próximos, cada um com a sua família linda."

Por fim, Flávia ainda aproveitou o post para parabenizar Helio que está fazendo aniversário: "Parabéns meu irmão, você que esse paizão, que ama os cachorros, que é atleta. Feliz dia pra você".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito lindos!", disse um. "Perfeitos!", falou outro. "Viva essa família!", escreveu um terceiro.

Confira a linda homenagem que Flávia Alessandra fez para os irmãos: