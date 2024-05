Flávia Alessandra explica por que não usa aliança com Otaviano Costa

A atriz Flávia Alessandra falou de seu relacionamento com o apresentador Otaviano Costa e explicou o motivo de os dois não usarem alianças

A atriz Flávia Alessandra abriu o jogo sobre seu relacionamento com o apresentador Otaviano Costa. A artista comentou a complicidade com o marido e explicou o motivo de os dois não usarem alianças. Segundo ela, dois decidiram parar de usar os anéis já que sempre precisavam tirar para gravar. Mas encontraram uma solução criativa.

"A gente usou no início, mas temos que tirar quando vamos gravar. Ele sempre perdia, e dava uma despesa neste início do casamento. Foram umas quatro alianças em não sei quanto tempo. Uma hora a gente falou: "Quer saber, vamos deixar então a aliança. Vamos fazer uma tatuagem". Foi quando a gente decidiu e tatuou uma coroazinha um para o outro", contou em entrevista ao jornal O Globo.

Sobre a cumplicidade com o marido, ela avalia: "A gente brinca que o nosso relacionamento foi humor à primeira vista. Mas, além da leveza, eu acho que precisa ter um item, que é admiração. Ambos os lados precisam admirar o outro em vários setores, profissionalmente, como pai, como amigo".

Flávia se prepara para estrear como apresentadora. Em parceria com o marido, ela gravou Ilha da tentação, do Prime Video, que deve estrear no segundo semestre. "Eu sempre apresento muitos eventos com meu marido, mas foi a primeira vez que tivemos os dois como apresentadores em frente às câmeras", contou.

E completou: "Então, foi uma experiência nova pra gente. Eu nunca tinha participado de um reality. Fiquei bem impressionada não só com toda a estrutura, mas com o processo também de gravação, o mecanismo. Tem uma outra dinâmica de trabalho".

Negociações com a Globo

Além disso, Flávia negocia com a Globo para reviver a vilã Sandra em Êta mundo bom! 2. A trama, que foi ao ar em 2016, vai ganhar uma continuação em breve. "Estamos em um namoro, eu e a Globo, de novo. Vamos ver aí o que sairá. As portas estão abertas por aqui e lá", adiantou a famosa.