Flávia Alessandra e Otaviano Costa surgem deslumbrantes em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 10h32 - Atualizado às 10h56

A atriz Flávia Alessandra (48) e o apresentador Otaviano Costa (49) surgiram deslumbrantes em fotos publicadas no Instagram, no último domingo, 06.

Na imagem, os dois fazem pose em uma escada com Flávia apostando em um vestido na cor fúcsia, com uma fenda poderosa.

"Tenha alguém que te olhe como meu amor me olha", escreveu ela, na legenda da postagem.

No dia 30, a loira mostrou como curtiu seu dia em casa e chamou a atenção ao aparecer plena em casa.

Nos registros publicados pela famosa, ela posou deslumbrante usando apenas uma camiseta branca e impressionou ao deixar suas pernas torneadas à mostra.

Flávia Alessandra relembra personagem em Alma Gêmea

Em clima de TBT, Flávia Alessandra abriu o baú de lembranças para relembrar a novela Alma Gêmea. Aproveitando a transmissão do último episódio da novela no canal Viva, a atriz comentou sobre a trama. No perfil do Instagram, ela resgatou cenas icônicas de Cristina e mexeu com a memória dos fãs.

"Em dia de #TBT , nossa Cristina merece ser lembrada, e mais que isso, merece ser assistida! Bora viver um tbt intensamente e matar a saudade do último capítulo de Alma Gêmea, que passa amanhã no @canalviva , às 15h30 e às 23h30", começou ela na legenda.

"Como é bom ter feito parte de uma novela com tantos profissionais envolvidos e comprometidos, que fazem a diferença no resultado final. Obrigada a todos que fizeram parte dessa história. Obrigada @walcyrcarrasco e muitas saudades querido Jorginho", agradeceu.

E claro que os admiradores comentaram a publicação. "Ela só precisava de amor e um psiquiatra, o resto ela corria atrás", "Você foi incrível, entregou a ela de corpo e alma!", "A melhor vilã sim", dispararam eles.