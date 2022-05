Flávia Alessandra arrasa ao posar de biquíni fininho

Flávia Alessandra exibe corpão ao curtir viagem para os Lençóis Maranhenses

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 18h48

A atriz Flávia Alessandra (47) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar sua beleza nas redes sociais. Desta vez, ela apareceu só de biquíni ao curtir um dia de descanso nos Lençóis Maranhenses.

Nas fotos, a musa surgiu de biquíni preto fininho e saída de praia combinando. “Sonhava em conhecer Lençóis Maranhenses, são mais de 36 mil lagoas no parque. Um lugar paradisíaco que me deslumbrou com seu tamanho e beleza. A cidade de São Paulo cabe inteira dentro do parque, dá para ter um pouquinho de noção do tamanho né?”, escreveu na legenda.

Nos comentários, o marido dela, o apresentador Otaviano Costa, escreveu: “Minha tieta”.

Confira as fotos de Flávia Alessandra: