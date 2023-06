Atualidades / TRAÇÃO

Fiuk leva esporte favorito para o cinema em novo filme de ação: 'Primeira vez'

Em entrevista à CARAS Brasil durante a pré-estreia do filme Tração, Fiuk celebrou integrar o elenco do longa e poder ver o drift no cinema nacional

Fiuk está no elenco de Tração, novo filme de ação nacional - Foto: Divulgação/AgNews