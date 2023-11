Fininha, Jojo Todynho exibe novo corpo ao posar de barriga de fora: "Voltei"

Jojo Todynho exibe novo corpo ao posar de legging na academia; cantora aproveitou esta sexta-feira (24) para retomar os treinos

De volta à ativa, a cantora Jojo Todynho retomou a agenda de compromissos fitness nesta sexta-feira, 24. É que a artista contou aos fãs que voltou a praticar crossfit após ser autorizada pelos profissionais que cuidam de sua saúde.

Desde que passou por uma cirurgia bariátrica há alguns meses, a artista tem reeducado a alimentação e precisou se adaptar à nova rotina. Muito mais magra após perder mais de 30 kg, ela agora quer definir os músculos.

"Estou esbagaçada. Fiz crossfit há muito tempo. Não tinha preparo nenhum. Pulei na caixa, voltei pra trás e traumatizei. Falei 'nunca mais'... agora vou fazer toda sexta-feira se der", disse ela em uma conversa com os fãs.

A artista ainda disse que está seguindo todos os protocolos. "Montei um cronograma de treino. Segunda, academia. Terça, tênis. Quarta, academia. Quinta, descanso. Sexta, crossfit. Sábado, natação para respiração e condicionamento. Agoara que comecei, não paro mais", declarou.

Jojo Todynho passou pelo procedimento em agosto, quando foi internada em segredo. Na época, ela deu entrada no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro, após ter mudado de ideia sobre a cirurgia.

Corpo da cantora mudou radicalmente

Basta publicar fotos e vídeos para fãs deixarem mensagens reagindo à mudança. Eles estão impressionados até com o rosto da artista, que aparece visivelmente mais fino nas fotos. Ela também tem matado a curiosidade dos seguidores ao aparecer com looks recortados e sem roupa íntima.

Há uma semana, ela contou que passou do manequim 60 para o 54. Ao todo, ela já secou quase 30 kg sem sacrifícios. “Não vai mudar nada na vida de ninguém, porque resultado se mostra na prática… De 145 kg pra 119 kg me faz cada vez mais ter a certeza que fiz a escolha certa e tracei o melhor caminho pra minha vida (não quero sua opinião) foque no seu objetivo, vai sem olhar pra trás”, disse ela.