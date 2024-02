Fim da linha para Rodriguinho no BBB 24?

O cantor Rodriguinho caiu no Paredão do BBB 24 após 50 dias confinado na casa mais vigiada do Brasil e seu destino está nas mãos do público

Cinquenta dias após a estreia do BBB 24, Rodriguinho foi parar no temido Paredão. Se não fosse a Líder da semana, Beatriz, com certeza ele estaria hoje tranquilão e prestes a comemorar o aniversário de 46 anos (dia 27) dentro da casa mais vigiada do Brasil. É nítido que o cantor não está na mira (nem tão cedo) de nenhum dos companheiros de confinamento, já que ele sempre fez questão de pregar a política da boa vizinhança lá dentro. Mas o destino do cantor está nas mãos do público, que decidirá nesta terça-feira, 27, se o artista vai festejar a data confinado com “estranhos” ou aqui fora com a família.

Desde que foi emparedado com Fernanda e Lucas, Rodriguinho deixa claro - em uma conversa aqui, num bate-papo ali - que se sair do reality show estará mais feliz. "Eu preciso ir embora. Não é mais nem querer. É precisar agora. Preciso ir, recarregar minhas energias para voltar a ser eu", disse o cantor a Pitel, sua única e verdadeira parceira no programa, minutos depois da formação do Paredão. É com ela que ele costuma desabafar de verdade, expor sua verdade nua e crua. Mas um adendo aqui: Nem Pitel e nem Fernanda, que com ele formam um trio inseparável, se livraram dos comentários ácidos do cantor ao longo desta temporada. E elas nem imaginam! Vixe.

Querendo ou não, a saída de Rodriguinho – que vai deixar muita gente sem entender nada, como Wanessa e Yasmin Brunet, que o consideram “um amor” – será uma perda muito grande para o jogo, porque um reality show como tal precisa de personagens como ele. Mas, por outro lado, ele sai em um momento certo. Digo certo porque ele conseguiu – com a ajuda da doçura de Pitel, vamos combinar – mostrar um lado mais carinhoso e engraçado, fazendo o público amolecer um pouco em relação aquele Rodriguinho lá do início: rabugento, crítico, sem paciência para nada, desmotivado...

Saindo agora ele ganha, pois vai encarar uma rejeição bem menor do que teria se tivesse saído lá atrás. Aí seria o verdadeiro caos, não é mesmo? Ah, e claro, também melhor ele sair agora do que sair prejudicando toda a dinâmica de Boninho e cia, apertando aquele pavoroso botão de desistência, que ele ameaçou algumas vezes.

Bem, faltam poucas horas para descobrirmos qual será o destino de Rodriguinho. Como eu disse antes, ou comemorando o aniversário confinado no BBB 24, ou em casa, no aconchego do lar e da família. Mas uma coisa é fato: todos nós queremos saber se ele vai ou não bater o recorde na porcentagem de eliminação desta edição. Será? Até agora, Marcus Vinícius está no topo do ranking dos que tiveram a maior porcentagem para deixar o programa. Ele teve 84,86% dos votos do público. No Paredão, o comissário de voo encarou Davi e Isabelle. Páreo-duro, hein!