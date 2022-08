Filhos de Simony emocionam com recados para a mãe

Após Simony revelar luta contra o câncer, Aysha e Ryan escrevem recados carinhosos para a mãe nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 13h23

Filhos da cantora Simony, Aysha Benelli e MC Ryan emocionaram os fãs da mãe com recados carinhosos após ela revelar que foi diagnosticada com câncer na região do intestino. A artista contou sobre a sua saúde em um vídeo nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 3, e comoveu os internautas. Assim, os filhos dela fizeram questão de deixar comentários carinhosos no post da mãe.

Aysha falou sobre a torcida para a recuperação da mãe. “Vai dar e já deu tudo certo, mãe. Estamos com você até o fim. Você é forte e vai vencer mais essa batalha. Te amo para sempre”, disse ela.

Logo depois, MC Ryan também demonstrou o seu amor pela mãe. “Minha luz, meu amor, se eu pudesse trocaria de lugar com você. Você sabe de tudo. Bom, te amo muito e sabe que vou sempre estar aqui do seu ladinho. Você é muito forte e é uma guerreira que vai salvar muitas vidas. Vamos à luta desses meses que a vitória já está certa. Te amo”, declarou.

Simony também é mãe de Pyetra e Anthony.

Simony conta sobre a luta contra o câncer

Simony contou que está confiante em seu tratamento, que contará com sessões de quimioterapia e radioterapia.

“Eu sempre fui muito transparente com vocês, eu amo o meu público. Por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer a partir dos 45 anos, que é muito importante esse exame. Por esse exame, eu descobri um câncer. Eu estou aqui do lado do meu anjo, o Dr. Fernando Maluf, o He-Man do câncer”, disse ela.

“Eu estou muito forte e muito confiante. Eu nunca entrei em uma briga para não sair ganhando, eu sou forte mesmo. Estou com a animação para começar a quimio”, afirmou.

