Filhos de Sandra Regina teriam perdoado Pelé antes de sua morte

Velório do Rei do futebol Pelé está acontecendo na Vila Belmiro, estádio do seu time do coração, Santos

Os netos de Pelé, Octávio Neto e Gabriel Arantes, filhos de Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto, filha do ex-jogador recém falecido, contaram durante o velório do Rei do futebol, nesta segunda-feira, 2, que perdoaram o avô antes de sua morte.

Em uma conversa com a imprensa, os dois contaram que foram ao Hospital Albert Einstein, um dia antes da morte de Pelé, na última quinta-feira, 29, aos 82 anos, depois de uma batalha contra um câncer de cólon.

“Foi um momento difícil no hospital. Acredito que a gente conseguiu finalizar perdoando mesmo, esse é o legado que tem que ser deixado. O perdão e o amor vencem todas as coisas”, revelou Octávio.

“Os últimos momentos foram muito bons, apesar de tristes. Estávamos nos Estados Unidos e uma das minhas tias me ligou, a pedido do meu avô. Voltamos de prontidão direto para o Albert Einstein. Conversamos, falei para ele tudo, o quanto o admirava como jogador e como pessoa. Ficamos com as mãos entrelaçadas orando, conversando… Foi um momento muito triste, mas muito importante para mim e para o meu irmão”, contou Gabriel.

Filho de Pelé mostra foto com o caixão do pai

Na madrugada desta segunda-feira, Edinho acompanhou o cortejo de São Paulo até Santos com o caixão do corpo do pai, Pelé. O corpo do ex-atleta estava no hospital em São Paulo desde o dia da morte dele, em 29 de novembro. Nos stories do Instagram, Edinho mostrou uma foto com a mão no caixão do pai quando chegaram na Vila Belmiro. “Chegamos em casa”, disse ele.