Filhos de Pelé se reúnem no hospital ao lado pai: "Momentos difíceis!"

Filhos e netos de Pelé se unem para transmitir força ao Rei do futebol, que segue internado em São Paulo

Na tarde desta quarta-feira, 28, Kely Nascimento (55), a filha do Rei do Futebol, publicou um registro em família que emocionou os internautas.

No feed de seu Instagram, a herdeira mostrou que está ao lado da irmã Flávia (54), e dos netos do craque, Octavio e Gabriel, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde Pelé (82) segue internado desde 29 de novembro para tratar um tumor no cólon.

“Esses momentos são difíceis de explicar. Às vezes muita tristeza e desespero, outros momentos rimos e falamos de memórias divertidas. E o que mais aprendemos com tudo isso é que temos que buscar um ao outro, e segurar bem pertinho. Só assim que tudo vale a pena. Com todos juntos”, escreveu ela na legenda da imagem.

Pelé aparece abraçado com a filha no hospital

O ex-jogador de futebol Pelé surgiu em uma nova foto com a filha Kely Nascimento na noite desta sexta-feira, 23. Na imagem postada no Instagram, a herdeira apareceu deitada no colo de Pelé. Na legenda da foto, ela disse: “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”.