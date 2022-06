Filhos de Paulo Gustavo aparecem em novas fotos com a tia, Ju Amaral

Irmã do humorista Paulo Gustavo, Ju Amaral mostra encontro com os sobrinhos em uma festa junina

A produtora Ju Amaral, irmã do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), encantou seus seguidores ao mostrar novas fotos com os sobrinhos, Gael (2) e Romeu (2) – filhos do irmão com o dermatologista Thales Bretas (34) . Ela surgiu com os meninos durante uma festa junina no último final de semana.

“Dia de festinha! Tia Juju ama muito”, disse ela na legenda do álbum de fotos. Os meninos apareceram abraçados com a tia e também brincando na celebração.

Nos comentários, vários famosos postaram mensagens para a família. “Que lindezas”, disse Marcos Veras (42). “Meus amores da vida”, disse o papai Thales Bretas. “Meu Deus! Como estão lindos”, escreveu Tata Werneck (38).

Vale lembrar que Gael e Romeu foram gerados por meio da barriga de aluguel contratada por Paulo Gustavo e Thales Bretas nos Estados Unidos. Os meninos não são gêmeos. Eles foram gerados por duas mulheres e nasceram em datas diferentes, mas muito próximas.

Fotos de Ju Amaral com os sobrinhos: