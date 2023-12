Filhos de Mussum se revoltam com irmão: "O objetivo dele não é a família"

Filhos de Mussum se revoltam com irmão; Igor Palhano foi descoberto como sexto filho e tenta a anulação da partilha dos bens do humorista

Os cinco filhos reconhecidos do humorista Mussum estão revoltados com Igor Palhano, que tenta conseguir na Justiça os direitos como sexto herdeiro do Trapalhão. Eles não estão gostando nada das declarações públicas do rapaz.

Em entrevista ao 'Extra', Augusto Gomes, o filho mais velho de Mussum, disse que o processo que visa reconhecer a paternidade está parado porque o Igor não se mobilizou para resolver a questão.

“Não existe nenhuma barreira da nossa parte. O Igor fez o DNA, deu entrada no processo, aí tem que juntar a certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência. Só que ele não fez nada disso. A preocupação dele era outra. Agora o juiz, por ordem do MP, mandou que ele juntasse esses documentos no processo, e mesmo assim ele ainda não o fez. O processo ficou quase um ano parado por inércia dele. A gente fez um contato com ele pra ele não deixar o processo extinguir”, declarou ele.

+ Briga? Entenda por que herança de Mussum ainda é disputada entre os filhos do comediante

Segundo o herdeiro do humorista, o rapaz quer anular a partilha dos bens. “Como descobrimos que ele tinha dado a entrada no processo pela televisão, a nossa advogada entrou direto com a contestação. E, mesmo assim, a gente só contesta, obviamente, ter que retroagir à partilha de dez anos atrás. E a partilha tem que ser daqui para frente", argumenta.

Augusto Gomes ainda fez duras críticas contra Igor Palhano. “Nenhum dos irmãos se opõe a isso. A situação vai se resolver de qualquer forma. Não tem como eu pegar um real a mais dele, nem ele pegar um real a mais de mim. Isso vai se resolver, mais cedo ou mais tarde. Ele diz que está lutando, e sempre acusando a gente. A gente fica como mau-caráter. Ele diz que os irmãos estão dificultando a assinatura de um documento. Que documento? Cadê esse documento? Para onde ele mandou esse documento? Se a minha vontade não fosse essa, eu não teria feito o exame de DNA”, diz Augusto.

Leia também: Há quase 30 anos, Mussum fez transplante de coração e morreu duas semanas depois