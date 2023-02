Filhos de Gisele Bündchen curtem férias com o pai enquanto a mãe está no Brasil

Enquanto Gisele Bündchen está no Brasil para o carnaval, os filhos dela aproveitam viagem para lugar com neve junto com o pai, Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen veio ao Brasil no feriado do carnaval para curtir a folia na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e deixou os seus filhos na companhia do pai. Nesta segunda-feira, 20, o ex-jogador de futebol Tom Brady revelou que foi viajar com os filhos para um local com neve.

Ele exibiu momentos especiais com Benjamin e Vivian Lake, frutos do relacionamento com Gisele, e também com Jack, do relacionamento com Bridget Moyanahan, nos stories do Instagram. O papai coruja registrou a brincadeira dos herdeiros em uma montanha de neve. “Sempre torcendo pelos irmãos”, disse ele na imagem.

Vale lembrar que Gisele e Tom anunciaram o fim do casamento em outubro de 2022. “Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, disse ela.

Gisele Bündchen surge com a barriga de fora na Sapucaí

A modelo Gisele Bündchen passou pela Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para curtir uma noite de desfiles das escolas de samba do grupo especial no último domingo, 19. A estrela causou alvoroço ao chegar em um dos camarotes do sambódromo e atraiu todos os olhares.

Para o evento, ela escolheu um look básico, composto por calça branca e o abadá personalizado para deixar a barriga sarada dela à mostra. Sorridente, Gisele esbanjou simpatia ao ser fotografada no carnaval carioca.