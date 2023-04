Em foto rara, Andressa Suita reúne os filhos ao lado da tia de Gusttavo Lima e se derrete

Andressa Suita compartilhou um clique inédito dos filhos ao lado tia de Gusttavo Lima, irmã da falecida mãe do cantor, que é surda e muda

A influenciadora digital Andressa Suita (35) mais uma vez compartilhou um momento especial em família e deixou os seus mais de quinze milhões de seguidores apaixonados!

Por meio das redes sociais, a esposa de Gusttavo Lima (33), se derreteu ao publicar uma imagem raríssima, onde a tia do cantor por parte de mãe, dona Tilina (78), que é surda e muda, aparece ao lado dos filhos do artista, Gabriel (5) e Samuel (4).

Nos cliques, a mãe de criação do sertanejo surge abraçada com os pequenos na cozinha da fazenda da família, em Goiânia. "Feliz Páscoa", escreveu Andressa na imagem.

Vale lembrar que Tilina é irmã de Sebastiana, mãe de Gusttavo Lima que morreu em dezembro de 2015.

Na última semana, Andressa Suita abriu o álbum de fotos de sua infância e compartilhou um dos registros, deixando os seguidores chocados pela semelhança com os filhos.

VEJA O STORY DE ANDRESSA SUITA:

Reprodução/Instagram

Andressa Suita, encanta ao mostrar cliques de viagem com o marido e os filhos

Andressa Suita viveu momentos inesquecíveis com Gusttavo Lima e os filhos, Gabriel e Samuel, em mais uma viagem nos EUA. Em Miami, a esposa do cantor e ele se jogaram na piscina com os herdeiros e aproveitaram os dias de sol em grande estilo. Inclusive, movimentara-se para o destino de jatinho.

"About last week", escreveu Andressa Suita em inglês, significando "sobre semana passada", revelou ela quando foram tiradas as fotos.