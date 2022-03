Filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby fratura o ombro

Luana Piovani contou que o filho mais velho, Dom, sofreu uma queda e fraturou o ombro

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 19h26

Luana Piovani (45) usou as redes sociais para contar aos seguidores que seu filho mais velho, Dom (10), sofreu uma queda e fraturou o ombro.

Nesta quarta-feira, 16, a atriz compartilhou no Stories do Instagram uma foto do raio-x do herdeiro, fruto de seu relacionamento com Pedro Scooby (33), que está confinado no BBB 22, e falou sobre o acidente.

"Corre pro hospital que Domzuco caiu e corre pra achar alguém pra ficar com os geminhos", escreveu ela, que também é mãe dos gêmeos Liz e Bem, que estão com 6 anos.

Mais tarde, Piovani atualizou o quadro de saúde de Dom. "Domzuco fraturou o ombro, pela primeira vez. Que Deus me ajude, que sejam pouquíssimas, que isso não se repita. Mas agora está aqui tomando Novalgina, gelo, semana que vem volta", relatou.

Além da queda do filho mais velho, Piovani também revelou que Liz está com saudades do pai. "Mãe, quando o papai vai chegar?", diz a menina enquanto a mamãe grava os vídeos. A atriz ainda revelou que a filha está há dias chorando. "Ela está numa crise, tem oito dias que chora toda noite com saudade com do pai", desabafou.

Confira a publicação de Piovani sobre o filho: