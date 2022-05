Filho do Faustão completa 14 anos e aparece em novas fotos na web

Esposa do Faustão abre o álbum de fotos do filho caçula, Rodrigo, em data especial

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 10h12

A produtora Luciana Cardoso (44), esposa do apresentador Faustão (72), fez um post especial nas redes sociais para celebrar o aniversário de 14 anos do filho caçula, Rodrigo. O adolescente completou a nova idade nesta sexta-feira, 20, e ganhou uma homenagem da mãe.

Luciana abriu um álbum de fotos com vários momentos do herdeiro e mostrou o quanto ele cresceu nos últimos anos. Na legenda, ela declarou todo o seu amor de mãe.

"14 anos do filhote da mamãe. Que Deus te abençoe sempre e ilumine sua vida e seus caminhos. Você é um filho maravilhoso! Te amamos muitoooo!", disse ela.

Faustão e Luciana também são pais de João Guilherme (18), que já está seguindo os passos do pai e trabalha com o apresentador no programa Faustão na Band. Além disso, o comunicador também é pai de Lara (23), fruto do seu primeiro casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Cardoso (@lucard)

Aniversário de Faustão

No início do mês, Faustão completou 72 anos de idade e também ganhou uma homenagem da esposa, Luciana Cardoso. Ela fez um post nas redes sociais e parabenizou o amado.

"Parabéns pra ele!! Meu parceiro de vida! Um exemplo em todos os sentidos. Uma trajetória de quem faz e mostra através do exemplo", afirmou ela, e completou: "Excelente marido, o melhor pai que os meus meninos e Lara podiam ter. Generoso, inteligente, corajoso, determinado. Quem te conhece de verdade sabe que você é joia rara. Te adoro!".