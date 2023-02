Filho do cantor Leandro, ex-dupla de Leonardo, descobriu o pai apenas com 15 anos; entenda

Também Leandro, filho do cantor comemorou sua formatura em odontologia e citou o pai em texto

Filho do cantor Leandro, ex-dupla do cantor Leonardo, o jovem Leandro Costa revelou que conheceu seu pai apenas com 15 anos, após a morte do sertanejo, em 1998. Hoje, aos 30 anos, ele comemorou sua formatura no curso de Odontologia e relembrou sua história ao lado da mãe, a ex-empregada Sebastiana.

"Quem diria que um dia aquele menino nascido em Piranhas - GO, filho de mãe solteira, criado pela avó materna, que descobriu quem era realmente o pai somente quando tinha 15 anos de idade se tornaria doutor", escreveu ele, em uma publicação feita em seu perfil do Instagram. Em seguida, ele ainda falou sobre as dificuldades que precisou superar para chegar até onde chegou.

"Nesta vida já dormi em colchão de palha de capim e em casa de lona, pau a pique. Agradeço a Deus por tudo, por minha família e por me proporcionar momentos que para sempre estarão guardados como aprendizado e vão servir como base para meu crescimento", continuou. "Não há palavras para o meu Deus."

Ele assinou o texto, que já ultrapassa as 6.000 curtidas, como "Dr. Leandro Borges". Nos comentários, internautas e fãs do cantor sertanejo Leandro deixaram os parabéns para ele, e se emocionaram com o relato do jovem. "Tenho tanto orgulho de você, não só por esta conquista, mas por tudo que você é! Te amo! Sempre serei a sua maior fã", escreveu Marina Borges, sua namorada.

"Fiquei muinto emocionada lindo o xerox do pai Leandro, é hoje Médico", disse outra. "Que você tenha muito sucesso em sua profissão escolhida e saiba, a gente é aquilo que a gente sonha e deseja ser. Você é merecedor de ver seus sonhos realizados. Tenho certeza que sua mãe tem muito orgulho de você Dr. Leandro!", completou ainda uma segunda internauta.

Leandro, o cantor sertanejo, e a mãe do rapaz tiveram um curto relacionamento nos anos 1990, porém, o teste de paternidade só foi realizado nos anos 2000, após a morte do artista, que sofreu uma falência múltipla de órgãos, após lutar contra um tipo raro de câncer de pulmão, conhecido como tumor Askin.

Além do filho dentista, Leandro deixou outros três filhos, Lyandra Costa, Thiago Costa e Leandro Mota. Todos herdaram partes iguais da fortuna de R$ 20 milhões. Ele e Leonardo eram irmãos e decidiram se unir para formar uma dupla sertaneja de muito sucesso nos anos 90.

A FAMÍLIA CRESCEU

A também médica Lyandra Costa, que é filha do cantor sertanejo Leandro, agitou as redes sociais ao mostrar as fotos da decoração do quarto do filho, José, fruto do relacionamento com Lucas Santos. Ela mostrou como são os móveis do espaço e o enxoval.

"Pra vocês terem ideia, fui eu quem 'desenhei' as roupas de cama, trocador, etc.. e a Isa ia pegando o que eu queria e passando pro pessoal, e tudo saiu muito mais lindo do que eu sonhei", escreveu ela, que recentemente completou 27 anos, e celebrou a data compartilhando uma foto dos pés de seu filho recém-nascido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr. Leandro Costa (@leandrobogescosta)

CONFIRA FOTOS DE LEANDRO E LYANDRA COSTA