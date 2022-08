Filho de Victoria Beckham usa camiseta das Spice Girls e artista reage

Cruz Beckman, filho de David e Victoria Beckham, surpreendeu a web ao surgir com uma camiseta das Spice Girls

Cruz Beckham (17) resolveu fazer uma homenagem para a mãe, Victoria Beckham (47), usando uma camiseta das Spice Girls. Pelas redes sociais, o herdeiro compartilhou fotos com o look e ainda recebeu um elogiou da matriarca.

O jovem postou uma selfie no espelho exibindo o visual e marcou o Instagram da ex-cantora do grupo, que na época era conhecida como Posh Spice.

No próprio perfil, a esposa do ex-jogador David Beckham compartilhou a foto de Cruz e elogiou. "Está lindo!", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que Victoria Beckham e David Beckham também são pais de Brooklyn, Romeo e Harper.

SPICE GIRLS TERÃO DOCUMENTÁRIO

Vem documentário das Spice Girls por aí! O grupo assinou contrato com a mesma equipe de The Last Dance, série documental que fala sobre Michael Jordan, para produzirem um documentário do grande sucesso dos anos 90. Na produção foi dito que Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie C, Mel B e até mesmo Victoria Beckham participarão.

