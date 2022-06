Filho de Sarah Jessica Parker faz rara aparição em público

Filho de Sarah Jessica Parker e Matthew Broderik acompanha o pai em evento e faz alegria dos fãs dos pais famosos

O jovem James Wilkie Broderick (19), filho de Sarah Jessica Parker (57) e Matthew Broderick (60), fez uma rara aparição em público nesta semana. Ele foi criado longe dos holofotes e cresceu sem ser muito fotografado pela imprensa internacional. Porém, nesta semana, ele abriu uma exceção e foi acompanhar o pai no lançamento de uma revista em Nova York, nos Estados Unidos.

James foi fotografado ao lado do pai, Matthew, no tapete vermelho do evento e esbanjou simpatia.

"Tempo com os meus queridos. Ter tempo para passar com as pessoas que você ama e que te amam é a verdadeira alegria da vida”, disse Matthew Broderick no evento.

Vale lembrar que Sarah Jessica e Matthew também são pais das gêmeas Marion e Tabitha, de 12 anos.

