Filho de Ronaldinho Gaúcho namora com irmã de atriz da Globo. Saiba quem é!

Filho de Ronaldinho Gaúcho está apaixonado! O rapaz curtiu viagem romântica com a namorada, que é influencer e irmã de atriz da novela Renascer. Conheça!

Filho de Ronaldinho Gaúcho, o jovem João Mendes está apaixonado! O jogador de futebol curtiu uma viagem de férias com sua namorada para um pequeno vilarejo na Costa Brava da Espanha. O rapaz namora com a influenciadora digital Giovanna Buscacio, que é irmã da atriz Giullia Buscacio - a Sandra da novela Renascer, da Globo.

O namoro de João e Giovanna começou em setembro de 2022. Ele tem 19 anos e ela está com 24 anos. Ele é jogador de futebol na categoria de base do Barcelona. Por sua vez, ela é influenciadora digital e compartilha momentos de sua rotina e viagens nas redes sociais.

Os dois esbanjam romantismo nas redes sociais. Sempre que estão juntos, eles mostram fotos e vídeos trocando carinhos e também trocam declarações de amor nos comentários do Instagram.

Veja momentos de João e Giovanna juntos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Mendes de Assis Moreira (@_mendesjoao_)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Buscacio (@giobuscacio)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Buscacio (@giobuscacio)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Mendes de Assis Moreira (@_mendesjoao_)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Mendes de Assis Moreira (@_mendesjoao_)

Ronaldinho Gaúcho surpreende ao participar do reality ‘No Limite’ na Turquia

Ronaldinho Gaúcho ganhou o título oficial de ‘Rei do rolê aleatório’! O ex-jogador de futebol brasileiro, que sempre surpreende ao dar o ar da graça nas situações mais inusitadas, impressionou novamente. Dessa vez, ele marcou presença em uma participação especial no reality show ‘No Limite’, mas na versão turca da atração.

O convidado de honra participou de uma prova envolvendo uma competição de futebol e dispensou apresentações, já que foi aclamado pelos participantes. Em conversa com os confinados, o atleta explicou que acompanhava o reality show e esperava que essa fosse uma prova tranquila, considerando o histórico extremo do programa.

Na sequência, Ronaldinho se juntou aos participantes do reality show em um campo de futebol e competiu com eles. O atleta mostrou que não perdeu sua habilidade e deixou os confinados impressionados com seus lances. Inclusive, ele chegou a marcar um gol de bicicleta, entre outras jogadas surpreendentes.