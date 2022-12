Filho de Rod Stewart desmaia em jogo e é levado para o hospital

Aiden, de 11 anos, filho do cantor Rod Stewart, sofre ataque de pânico durante jogo de futebol

O cantor Rod Stewart (77) revelou que teve que levar seu filho Aiden (11) às pressas para o hospital depois que ele desmaiou durante uma partida de futebol, chegando a “ficar azul”. Rod temia que seu filho tivesse sofrido um ataque cardíaco.

Segundo informações apuradas pelo The Mirror, Stewart relembrou o momento "assustador", contando que na realidade, Aiden teria sofrido um ataque de pânico durante o jogo. “Pensamos que o meu filho tivesse tido um ataque cardíaco. Ele estava ficando azul e inconsciente até se acalmar. Foi assustador, mas acabou sendo um ataque de pânico”, revelou.

Em outra entrevista, para à revista FourFourTwo, Rod disse que outro menino do time caiu e bateu com a cabeça no chão, fazendo com que mais uma ambulância fosse chamada para o local da partida em que Aiden e ele defendiam o Young Hoops Under 12s. “Em todos os meus dias assistindo futebol, foi a única vez em que duas ambulâncias foram chamadas”, relatou.

Aiden é filho de Rod Stewart com a esposa Penny Lancaster Stewart, com quem é casado desde 2007. E não é a primeira tragédia que acomete a família. Mês passado, Sean, outro filho do cantor, acabou sendo atropelado por um caminhão e levado ao hospital. Recentemente, Rod perdeu seus dois irmãos, Bob e Don.

Também no mês passado, ele falou sobre a tristeza de perder seus irmãos. “É com grande tristeza que anuncio a perda de meu irmão Bob ontem à noite, que se junta a meu irmão Don no grande campo de futebol no céu. Perdi dois dos meus melhores amigos no espaço de dois meses. RIP Don e Bob ‘amigos insubstituíveis’ Sir Rod Stewart”, escreveu ele em seu Instagram, sem revelar a causa da morte de seus irmãos.