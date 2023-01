Filho de Renatinho Bokaloka emociona ao se despedir do pai: ''A gente se entendia tanto''

João Pedro, filho de Renatinho Bokaloka, presta homenagem após morte do cantor, que faleceu aos 48 anos de idade

Após a morte de Renato Cesar Alves de Oliveira, mais conhecido como Renatinho, vocalista do grupo Bokaloka, o filho do cantor, João Pedro Rodrigues, fez um post em sua homenagem nas redes sociais.

Em despedida do pai, que faleceu aos 48 anos de idade no dia 05 de janeiro, após sofrer um infarto durante um show, o jovem publicou uma série de fotos de diferentes momentos ao lado de Renatinho. Em uma das imagens, em seu perfil no Instagram, João aparece ainda criança.

"Pai, eu não tava preparado pra esse momento, nunca considerei a hipótese de viver sem você, me faltam palavras pra explicar tudo que estou sentindo nesse momento, eu tô tentando ser forte, mas é que você que me acolhia nesses momentos, você quem sabia as palavras certas, a gente se entendia tanto...", começou escrevendo.

"Você foi meu herói, um dos pilares importantes pra eu ser quem eu sou hoje, você só não me ensinou a viver sem você... quem teve a oportunidade de te conhecer sabe que você era foda, um cara simples, humilde, generoso, pensava mais nos outros do que em si mesmo, mesmo com todos os problemas, sempre brincando e com o sorriso no rosto, como você sempre falava "Deus sempre foi muito bom com a gente", você tá em paz agora, olha quanta gente você cativou, olha o legado que você deixou, todo mundo tem uma história cantada pelo Bokaloka", continuou.

Ao finalizar, o herdeiro falou do orgulho em ser filho de Renatinho: "Descansa meu velho, que Deus te receba de braços abertos, e eu, vou ficar bem, você me tornou um cara forte, você sempre estará em meu coração e nas minhas melhores memórias, que orgulho de ser seu filho, irei sempre lembrar de você como o grande homem que foi e espero um dia ser igual a você, Eu te amo muito, pra sempre, obrigado por TUDO!"

Confira a homenagem de João Pedro para o pai, Renatinho Bokaloka:

Familiares se despedem de Renatinho, do Bokaloka

O cantor Renatinho, vocalista do grupo Bokaloka, faleceu no dia 4 de janeiro. O corpo dele foi velado e sepultado neste sábado, 07, no Rio de Janeiro.

O último adeus do artista contou com a presença de amigos e familiares no Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. O sepultamento aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade no início da tarde. A morte dele foi anunciada por sua equipe após ele sofrer um infarto e ficar internado em estado grave em um hospital no Rio de Janeiro.

"É com imenso pesar que informamos o falecimento do cantor Renatinho Bokaloka. Ele foi internado às pressas na noite de ontem (04) devido ao início de infarto e foi conduzido ao Hospital Lourenço Jorge na Barra da Tijuca para medicação e alguns exames. O mesmo estava estável e foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras no início da tarde, onde veio a falecer. Renatinho sempre será lembrado como um dos grandes nomes do Pagode dos anos 90, fazendo história na música brasileira. O samba e pagode está em luto", informou a equipe dele.

