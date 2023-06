Filho de Poliana Abritta surge em foto inédita com a mãe: 'Bem acompanhada'

Apresentadora do Fantástico, Poliana Abritta, surpreende com clique raro com um de seus trigêmeos

A apresentadora do Fantástico, Poliana Abritta, chamou a atenção ao compartilhar uma foto com um de seus filhos. Neste sábado, 17, a famosa fez uma selfie com um de seus trigêmeos a caminho de um festival e surpreendeu com o clique inédito.

Discreta com sua vida pessoal, a global surgiu radiante no momento de sua vida íntima. Com um look casual, a jornalista apareceu ao lado do garoto, dentro de um carro.

"Rumo ao Festival Led! Muito bem acompanhada...", escreveu a mamãe coruja ao colocar um coração vermelho na frase. "Mãe e filho", contou ela sobre estar com o jovem.

Nos últimos dias, quem chamou a atenção ao surgir na rede social de Poliana Abritta foi a mãe da apresentadora, Stela Abritta. Na ocasião, a matriarca deu o que falar com sua aparência bem jovial.

Veja a foto de Poliana Abritta com o filho:

Trigêmeos de Poliana Abritta surgem em foto raríssima com a jornalista

A apresentadora Poliana Abritta (47) encantou ao compartilhar cliques raros com seus trigêmeos. Discreta com sua vida pessoal, ela surpreendeu ao exibir as fotos inéditas com os filhos, Manuela Carvalho, José Carvalho e Guido Carvalho.

Aproveitando o clima de Dia das Mães, a jornalista falou sobre a oportunidade de viver a maternidade com os herdeiros, que já passaram dos 14 anos e estão na adolescência.

"Eles já não cabem os três no meu colo. Na verdade, juntos nunca couberam. Ser mãe foi uma escolha, um sonho, uma batalha, um presente… e a confirmação diária de que o amor transcende, é infinito! Com todos os erros e acertos, entre tantos desafios, ser mãe de vocês é o meu grande sentido!", refletiu ela sobre sua vivência.

"Sintam e saibam sempre! Feliz Dia das Mães para todas as mães, de todas as formas! E para todos os corações maternais que equilibram a balança da vida com mais amor", desejou ela aos seus seguidores.